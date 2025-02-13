Три человека пострадали при столкновении легковушек в Петербурге

Дорожная авария с пострадавшими произошла ночью возле Сампсониевского моста в Петербурге. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на Оренбургской улице 20-летний водитель машины Lada не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda, что привело к столкновению.

Серьезные травмы получили два пассажира отечественной легковушки 23 и 25 лет. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 66-летней женщине, которая находилась в иномарке.