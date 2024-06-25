Три человека попали в больницу после отравления угарным газом в Нижегородской области

В ночь на 25 июня три человека отравились угарным газом в Починковском округе Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что среди пострадавших есть дети.

Медики доставили нижегородцев в Починковскую центральную районную больницу. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте