Три человека попали в больницу после отравления угарным газом в Нижегородской области
В ночь на 25 июня три человека отравились угарным газом в Починковском округе Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В ведомстве рассказали, что среди пострадавших есть дети.
Медики доставили нижегородцев в Починковскую центральную районную больницу. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
Кэмерон случайно рассекретил переговоры Великобритании с Францией по Украине
Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам
Родительский дом принцессы Дианы выставили на продажу
Концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке
Почти 100 тысяч человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»
Украинские военные разнесли пост радиационного контроля Запорожской АЭС
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте