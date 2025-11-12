Три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой в Челябинской области

На трассе в Челябинской области произошла авария с участием маршрутки, следовавшей из Магнитогорска в Верхнеуральск. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, водитель «газели» столкнулся с машиной ВАЗ, стоящей на обочине. После удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись.
Три пассажира микроавтобуса получили травмы. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
