Три человека погибли в результате пожаров в Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки случились три пожара с погибшими. Эту информацию предоставили НИА «Нижний Новгород» в региональном МЧС.

Возгорание в жилом доме села Федурино Вачского района унесло жизнь 49-летней женщины. Огонь охватил всего три квадратных метра, но этого хватило для трагедии. Возможная причина — проблемы с печью.

В селе Тагаево Починковского района пожар распространился на площади 56 квадратных метров жилого дома. Здесь погиб 57-летний мужчина. Аварийная работа электросети привела к возгоранию.

Еще один пожар произошел в городе Ветлуга, где огонь охватил 60 «квадратов» жилого дома. Погиб 57-летний мужчина, и по предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

Во всех трех случаях в домах не было пожарных извещателей.