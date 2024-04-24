Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:40 Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Дорожная авария, в которой погибли три человека, произошла накануне между Ейском и станицей Новоминской. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной Volkswagen. На месте аварии погибли 35-летний мужчина, сидевший за рулем отечественной машины, и 66-летний автомобилист из Volkswagen.

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В больнице от полученных травм скончалась 61-летняя пассажирка иномарки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.