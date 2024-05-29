Сегодня 18:18 Три человека погибли в ДТП в Якутии
В Якутии произошло смертельно ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил
«Царьград» со ссылкой на пресс-службу государственной противопожарной службы республики.
Авария произошла на 666-м километре федеральной трассы «Лена». Там столкнусь Subaru и «Нива». В результате аварии погибли три человека. Выживших пришлось доставать из машин с помощью специальной техники.
Сегодня 19:28 Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Сегодня 19:26 Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже
Сегодня 19:20 Укладку асфальта начали на участке развязки трассы М-1 в Одинцове
Сегодня 19:20 Химкинские автобусы будут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево с 1 июня
Сегодня 19:18 «Как наши ребята на линии фронта». Путин объяснил чиновникам, как нужно работать
Сегодня 19:17 «Они там чужеродны!» Чернов раскритиковал сбежавших из России артистов
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте