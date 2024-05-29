Три человека погибли в ДТП в Якутии

В Якутии произошло смертельно ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу государственной противопожарной службы республики.

Авария произошла на 666-м километре федеральной трассы «Лена». Там столкнусь Subaru и «Нива». В результате аварии погибли три человека. Выживших пришлось доставать из машин с помощью специальной техники.

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