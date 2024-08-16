Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск

Авария с тремя погибшими произошла накануне на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД по региону.

Сообщается, что один из водителей выехал на встречную полосу движения и врезался в другой автомобиль. Погибли три человека из машины Lada, ранены еще три человека — один из Lada и двое из Toyota.

Автомобильное движение в месте ДТП было частично ограничено.

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