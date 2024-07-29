Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Ярославле

Дорожная авария в Дзержинском районе Ярославля унесла жизни трех человек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель легковушки Hyundai выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с КамАЗом.

Смертельные травмы получили автомобилист, находившийся за рулем иномарки, и два его пассажира. Они скончались до прибытия бригады скорой помощи.

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