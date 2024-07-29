Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Ярославле
Дорожная авария в Дзержинском районе Ярославля унесла жизни трех человек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, водитель легковушки Hyundai выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с КамАЗом.
Смертельные травмы получили автомобилист, находившийся за рулем иномарки, и два его пассажира. Они скончались до прибытия бригады скорой помощи.
Фейк: рюкзак со взрывчаткой нашли в Ельне в Смоленской области
Памятные скамейки установят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Автопробег до Адмиралтейского якоря прошел в Можайске в День ВМФ
Семейный фестиваль-пикник «Добродень» прошел в Егорьевске
Проект по обмену книгами создали в Лобне
Еще 4 сельхозпредприятия из Подмосковья получили субсидии на проекты мелиорации
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте