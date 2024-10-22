Три человека погибли при пожаре в Самарской области из-за неисправной проводки

Смертельный пожар произошел в частном доме на территории Октябрьска Самарской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

Согласно информации ведомства, при тушении возгорания спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности электропроводки.

Организована доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и устанавливают личности погибших.

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