Трехмесячный мальчик пострадал в ДТП в Новосибирске
Дорожная авария, в которой пострадал трехмесячный мальчик, произошла накануне в Ленинском районе Новосибирска. Об этом рассказал сайт atas.info со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.
Водитель BMW X5, двигавшийся в сторону улицы Титова со стороны улицы Пархоменко, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota, в котором и находился ребенок.
Мальчика экстренно доставили в больницу. По предварительной информации, автомобиль виновника ДТП не был зарегистрирован. Проводится расследование.
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