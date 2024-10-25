Трехкомнатная квартира загорелась в Московском районе Петербурга
Пожар в трехкомнатной квартире в Московском районе Петербурга произошел накануне утром. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую в комнате обстановку.
Как уточнили в пресс-службе МЧС города, огонь успел охватить пять квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 15 спасателей и три единицы техники.
Спасатели вывели из горящего дома пять человек. Информации о пострадавших не поступало, написало СМИ.
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