Трехкомнатная квартира загорелась в Московском районе Петербурга

Пожар в трехкомнатной квартире в Московском районе Петербурга произошел накануне утром. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую в комнате обстановку.

Как уточнили в пресс-службе МЧС города, огонь успел охватить пять квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 15 спасателей и три единицы техники.

Спасатели вывели из горящего дома пять человек. Информации о пострадавших не поступало, написало СМИ.