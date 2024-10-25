Трех жителей Кургана отправили в колонию за поджог 14 автомобилей

В Кургане суд огласил приговор по уголовному делу о поджоге машин на территории автосалона. Фигурантами стали трое местных жителей, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемые пошли на преступление после того, как местный предприниматель отказался платить им незаконно требуемую сумму. Первая сгоревшая машина марки Audi Q7 принадлежала супруге бизнесмена.

Затем злоумышленники подожгли еще 13 иномарок Nissan, расположенных в салоне. Организация понесла убытки на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Курганцы получили тюремные сроки от пяти лет до семи лет и шести месяцев. Одного из осужденных обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.