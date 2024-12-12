Трех студентов задержали в Петербурге за похищение знакомого

В Петербурге задержали трех студентов в возрасте от 18 до 19 лет, которые похитили своего знакомого. Об этом сообщило СМИ.
По предварительным данным, троица ударила парня по голове и посадила в каршеринг. Молодого человека катали по городу и требовали вернут выдуманный долг в размере 600 тысяч рублей. Не получив деньги, они высадили его Ленинском проспекте и уехали.
Всех троих задержали, возбуждено уголовное дело.
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