Трех иностранцев задержали за попытку незаконного пересечения границы РФ в Курганской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Курганской области трех иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть в Россию из Казахстана. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу силового управления.

По данным ведомства, иностранцы намеревались пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Все они имели запреты на въезд в Россию.

Отмечается, что против нарушителей возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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