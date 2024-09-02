Сегодня 10:55 Трех иностранцев задержали за попытку незаконного пересечения границы РФ в Курганской области
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Курганской области трех иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть в Россию из Казахстана. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на пресс-службу силового управления.
По данным ведомства, иностранцы намеревались пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Все они имели запреты на въезд в Россию.
Отмечается, что против нарушителей возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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