Трех человек задержали по делу об избиении и ограблении в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали двух мужчин и женщину по подозрению в нападении на жительницу Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, злоумышленники проникли в комнату общежития, где находилась потерпевшая. Фигуранты жестоко избили жертву, а после забрали вещи и скрылись. Материальный ущерб оценили в более чем 30 тысяч рублей.

Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.