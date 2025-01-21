Трех человек задержали по делу об избиении и ограблении в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали двух мужчин и женщину по подозрению в нападении на жительницу Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, злоумышленники проникли в комнату общежития, где находилась потерпевшая. Фигуранты жестоко избили жертву, а после забрали вещи и скрылись. Материальный ущерб оценили в более чем 30 тысяч рублей.
Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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