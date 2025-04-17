Трансформаторная подстанция загорелась на юге Москвы

Источник 360.ru: на юге Москвы загорелась трансформаторная подстанция

Фото: РИА «Новости»

Трансформаторная подстанция вспыхнула на Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, есть угроза, что огонь дойдет до главного корпуса. Внутри подстанции находятся 25 тонн масла. На место ЧП выехали спасатели. К тушению привлекли спецавтомобили с пеной. 

В итоге открытое горение ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. 

Очевидцы в беседе с 360.ru рассказали, что видели много черного дыма на месте ЧП. 

Ранее пожар случился в западном микрорайоне поселка Серебряные Пруды. Загорелся двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться женщине с восьмилетним ребенком.

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