Трансформаторная подстанция загорелась на юге Москвы

Трансформаторная подстанция вспыхнула на Востряковском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, есть угроза, что огонь дойдет до главного корпуса. Внутри подстанции находятся 25 тонн масла. На место ЧП выехали спасатели. К тушению привлекли спецавтомобили с пеной.

В итоге открытое горение ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы в беседе с 360.ru рассказали, что видели много черного дыма на месте ЧП.

Ранее пожар случился в западном микрорайоне поселка Серебряные Пруды. Загорелся двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться женщине с восьмилетним ребенком.