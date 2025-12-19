Трамвай врезался в легковую машину Audi Q8 в Ижевске

Утро четверга, 18 декабря, омрачилось серьезным дорожным происшествием в Ижевске. Трамвай врезался в легковую машину Audi Q8, нарушившую приоритет городского транспорта на перекрестке улиц возле дома № 39 по Загородной. Об этом написал сайт udm-info.ru .

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла около 11:30 утра. За рулем Audi находился 40-летний мужчина, не пропустивший трамвай модели «Т-3», которым управляла 29-летняя девушка. В результате удара серьезно пострадал пассажир трамвая — 50-летний мужчина. Госпитализация пострадавшего пока официально не подтвердилась.

Обстоятельства аварии продолжают изучаться сотрудниками правоохранительных органов.