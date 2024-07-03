Тело пропавшей девочки обнаружили в пруду в Рязани

Труп 15-летней девочки, которая пропала 27 июня, обнаружили в пруду в Рязани. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, школьница отправилась купаться на водоем, который не был предназначен для отдыха. Домой она после этого не вернулась.

Отмечается, что водолазы МЧС несколько дней проверяли пруд. Чтобы установить точную причину гибели девочки, специалисты назначили судмедэкспертизу.