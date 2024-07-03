Тело пропавшей девочки обнаружили в пруду в Рязани
Труп 15-летней девочки, которая пропала 27 июня, обнаружили в пруду в Рязани. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, школьница отправилась купаться на водоем, который не был предназначен для отдыха. Домой она после этого не вернулась.
Отмечается, что водолазы МЧС несколько дней проверяли пруд. Чтобы установить точную причину гибели девочки, специалисты назначили судмедэкспертизу.
Александра Рябцева назначили новым начальником полиции в Истре
Отец Стаса Пьехи пропал в Литве
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Пашаяну открыли в Балашихе
Воспитанники эколагеря Балашихи очистили от мусора Горенский лесопарк
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
Производство медицинской продукции увеличилось на 20% в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте