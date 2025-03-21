Тело пенсионера обнаружили при тушении пожара в частном доме под Уфой

Смертельный пожар произошел в башкирском Благовещенске. Жертвой стал 74-летний местный житель, сообщил Mkset.ru со ссылкой МЧС по республике.

Согласно данным ведомства, в частном доме огнем оказался охвачен диван. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.

При тушении возгорания специалисты обнаружили тело пенсионера. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.