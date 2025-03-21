Тело пенсионера обнаружили при тушении пожара в частном доме под Уфой
Смертельный пожар произошел в башкирском Благовещенске. Жертвой стал 74-летний местный житель, сообщил Mkset.ru со ссылкой МЧС по республике.
Согласно данным ведомства, в частном доме огнем оказался охвачен диван. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.
При тушении возгорания специалисты обнаружили тело пенсионера. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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