Тело новорожденного нашли в алтайском селе

В Алтайском крае следователи начали проверку после обнаружения тела новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе в СУ СКР РФ по региону.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По результатам судебно-медицинского исследования, плод родился мертворожденным», — процитировало Следком РИА «Новости».

По информации местных СМИ, 17-летняя студентка колледжа родила ребенка в общежитии и выбросила его в мусорный бак.

Следователи проверят, как органы профилактики выполняют свои обязанности. По распоряжению прокурора Алтайского края Антона Германа идет проверка соблюдения законов о защите детей от безнадзорности и правонарушений.

Ранее в двух районах Санкт-Петербурга обнаружили тела двух месячных младенцев. Они находились в квартирах на проспекте Солидарности в Невском районе и на улице Богайчука поселка Металлострой Колпинского района. Признаки насильственной смерти у детей не зафиксировали. Следователи назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.