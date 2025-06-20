Тело мужчины с ранением нашли на металлорынке Перми

В Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного на территории металлорынка. Погибший мужчина, 1971 года рождения, был обнаружен с колото-резаным ранением в области бедра. Подозреваемым в убийстве объявлен мужчина 1972 года рождения. написал сайт properm.ru.
Следствием установлено, что убийство произошло на почве ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков. Преступник нанёс несколько ударов ножом в область бедра, после чего потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решением суда избранная мера пресечения — заключение под стражу.
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