Тело мужчины обнаружили на пепелище частного дома в Краснодарском крае
Смертельный пожар произошел в частном доме станицы Новоджерелиевской Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГО и ЧС региона.
Пламя распространилось по всей площади строения, из-за чего обрушились перекрытия. В ликвидации возгорания были задействованы девять спасателей и две единицы техники.
При разборе конструкций здания пожарные обнаружили тело мужчины. Организована проверка.
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