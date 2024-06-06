Тело мужчины обнаружили на пепелище частного дома в Краснодарском крае

Смертельный пожар произошел в частном доме станицы Новоджерелиевской Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГО и ЧС региона.

Пламя распространилось по всей площади строения, из-за чего обрушились перекрытия. В ликвидации возгорания были задействованы девять спасателей и две единицы техники.

При разборе конструкций здания пожарные обнаружили тело мужчины. Организована проверка.

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