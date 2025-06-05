Тело молодого работника обнаружили на предприятии в Гатчине

Тело 21-летнего сотрудника нашли на фабрике «Баррикада» в Гатчинском округе Ленинградской области. По данным издания Neva.Today , инцидент произошел 3 июня. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мигранта.

По предварительной информации, эксперты не зафиксировали признаков насильственной смерти. Сейчас стражи порядка проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось о происшествии в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где пострадал работник завода «Спецсталь». Мужчину госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.