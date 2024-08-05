Тело 61-летнего мужчины обнаружили в озере в Оренбуржской области

В Оренбуржской области местные жители накануне обнаружили в озере тело мужчины. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на правоохранителей.

Озеро Жандыколь, где и был найден труп, находится на территории Ясненского городского округа Оренбуржья. Сообщается, что на теле нет признаков насильственной смерти.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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