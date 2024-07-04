Тела двух человек обнаружили на пепелище садового дома в Удмуртии

Пожар в Завьяловском районе Удмуртии унес жизни двух человек. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла в СНТ «Майский». Пламя охватило одноэтажный деревянный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На пепелище строения спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Организована проверка.

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