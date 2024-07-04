Тела двух человек обнаружили на пепелище садового дома в Удмуртии
Пожар в Завьяловском районе Удмуртии унес жизни двух человек. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Трагедия произошла в СНТ «Майский». Пламя охватило одноэтажный деревянный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
На пепелище строения спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Организована проверка.
Дорогу благоустроили в деревне Цибино
Госдума запросила у СК предложения об изменении законов о мигрантах
Минэкологии потребовало прекратить добычу подземных вод в Раменском
Дзюдоисты из Лобни победили на международном турнире «Дети Азии» в Якутии
Еще трое жителей Лосино-Петровского получили жилищные сертификаты
Фейк: российские молодежные движения вербуют подростков для участия в СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте