Тела двух человек обнаружили на пепелище частного дома в Удмуртии
Крупный пожар произошел в деревне Дмитрошурв Удмуртии. Не обошлось без жертв, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 127 квадратных метров. Огнем оказались охвачены частный жилой дом, баня, дровяной сарай и хлев.
При разборе конструкций спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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