Таксист задавил пенсионерку на пешеходном переходе в Новой Москве

Утром 2 марта водитель автомобиля такси при движении задним ходом во дворе дома 1-го Микрорайона в Новой Москве насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как автомобиль высадил пассажира и начал двигаться задним ходом. В это время по пешеходному переходу медленно шла пожилая женщина, но водитель не заметил ее и сбил. Пенсионерка скончалась на месте.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проконтролирует привлечение водителя к уголовной ответственности по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что один человек погиб в массовом ДТП с тремя легковыми машинами и грузовиком на юго-западе Москвы.