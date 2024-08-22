Сегодня 14:33 Таксист сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге и увез ее в неизвестном направлении
В Петербурге на Лермонтовском проспекте таксист сбил девушку на пешеходном переходе, а затем увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщил
Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
В публикации есть видео, на котором запечатлено, как девушка, не оглядываясь, спешит через пешеходный переход. Таксист не успел затормозить и наехал на нее. После аварии он посадил пострадавшую в свой автомобиль и скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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