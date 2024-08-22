Таксист сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге и увез ее в неизвестном направлении

В Петербурге на Лермонтовском проспекте таксист сбил девушку на пешеходном переходе, а затем увез ее в неизвестном направлении. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

В публикации есть видео, на котором запечатлено, как девушка, не оглядываясь, спешит через пешеходный переход. Таксист не успел затормозить и наехал на нее. После аварии он посадил пострадавшую в свой автомобиль и скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте