Таксист из Пермского края заплатит штраф за кражу бумажника у пассажира
Суд в Верещагино Пермского края вынес приговор таксисту, обвиняемому в краже кошелька. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Преступление было совершено осенью 2024 года. Установлено, что водитель забрал себе бумажник, который пассажир уронил возле машины. Впоследствии фигурант потратил деньги с чужой карты.
Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
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