Таксист из Пермского края заплатит штраф за кражу бумажника у пассажира

Суд в Верещагино Пермского края вынес приговор таксисту, обвиняемому в краже кошелька. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Преступление было совершено осенью 2024 года. Установлено, что водитель забрал себе бумажник, который пассажир уронил возле машины. Впоследствии фигурант потратил деньги с чужой карты.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.