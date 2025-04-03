Свердловчанка ответит в суде за раскрытие врачебной тайны из-за ревности

Уборщица из больницы в Артемовске Свердловской области предстанет перед судом по делу о разглашении медицинской тайны. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
По версии следствия, фигурантка узнала о возможной неверности супруга. Женщина выяснила, что соперница обращалась в ту же больницу, где она работает. Используя возможность войти в кабинет врача, она незаконно проникла в электронную базу медицинских данных, где нашла диагноз любовницы мужа — инфекционное заболевание.
Под влиянием желания отомстить работница сделала фотографию экрана и отправила ее через мессенджеры своим знакомым, добавила «Свободная пресса». Материалы дела передали в суд.
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