Сварщик из Кургана серьезно пострадал при падении с высоты

Сотрудник предприятия «СМТ-Курган» серьезно пострадал при выполнении работ. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, 23-летний электрогазосварщик получил травмы при падении с пятиметровой высоты на бетонный пол. Известно, что инструктаж по работе на высоте он не проходил.

По информации Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях, пострадавший и другие работники собирали строительные леса без нужной квалификации и соблюдения требований по организации работ на высоте. Материалы передали следователям.