Судебные приставы изъяли более 530 литров нелегального алкоголя в Самаре | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 15:40 Судебные приставы изъяли более 530 литров нелегального алкоголя в Самаре

Читать 360 в

Судебные приставы обнаружили в Самаре 20 случаев нарушения закона в сфере реализации алкоголя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной ФССП.

В ходе рейда специалисты уделили особое внимание предпринимателям и юридическим лицам, занимающимся нелегальной продажей спиртного. Были изъяты более 530 литров такой продукции.

Реклама

Товар направили в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.