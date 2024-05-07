Судебные приставы изъяли более 530 литров нелегального алкоголя в Самаре | 360°

07 мая 2024, 15:40
Судебные приставы изъяли более 530 литров нелегального алкоголя в Самаре
Судебные приставы обнаружили в Самаре 20 случаев нарушения закона в сфере реализации алкоголя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной ФССП.
В ходе рейда специалисты уделили особое внимание предпринимателям и юридическим лицам, занимающимся нелегальной продажей спиртного. Были изъяты более 530 литров такой продукции.
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Товар направили в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.
Алкоголь
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