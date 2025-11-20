Суд вынес приговор водителю, сбившему прохожего на тротуаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по делу о ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Петроградский районный суд признал водителя кроссовера виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжкому вреду здоровью человека по неосторожности. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

По данным правоохранителей, авария произошла утром 16 сентября 2024 года на Песочной набережной. Мужчина за рулем CHERY TIGGO7 PRO двигался со скоростью около 60 километров в час. Водитель неверно оценил дорожную обстановку и резко вывернул руль вправо, не убедившись в безопасности маневра.

Это привело к потере контроля над машиной, которая вылетела на тротуар, пересекла улицу Грота и снова оказалась на пешеходной зоне. Там автомобиль сбил прохожего и остановился, врезавшись в ступени здания.

Пешеход получил травмы, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью. В ходе судебного разбирательства автомобилист полностью признал свою вину и раскаялся. До вынесения приговора он выплатил пострадавшей стороне 340 тысяч рублей в качестве частичной компенсации ущерба.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и лишил его права управлять транспортными средствами на тот же срок. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с осужденного еще 460 тысяч рублей. Общая сумма выплат составила 800 тысяч рублей.