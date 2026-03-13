Суд вынес приговор таксисту за смертельное ДТП в Кургане

В Кургане завершился судебный процесс над 69-летним водителем, который стал виновником ДТП со смертельным исходом. Мужчина, занимавшийся таксомоторными перевозками на автомобиле KIA, превысил скорость в микрорайоне Заозерный и столкнулся с фурой. Его 25-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Об этом сообщил сайт URA.RU .

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение смерти по неосторожности)», — сообщает сайт городского суда Кургана.

Водитель получил наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Авария произошла 14 ноября 2025 года на улице Витебского. Водитель KIA Ceed (ED) превысил скорость и не заметил припаркованную на полосе движения фуру, в результате чего произошло столкновение с полуприцепом. Девушка, находившаяся в легковом автомобиле, погибла от полученных травм. После этой аварии городские власти запретили парковку грузового транспорта на некоторых улицах Заозерного жилого массива.