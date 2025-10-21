Суд в ХМАО приговорил к 7 годам колонии виновника смертельного ДТП

В Нижневартовске городской суд определил наказание для водителя, ставшего причиной гибели человека летом 2023 года. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что виновный будет отбывать срок в колонии-поселении. Об этом написал Ura.ru .

Водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на срок два года и десять месяцев.

Автомобиль, которым управлял подсудимый, вылетел на обочину, перевернулся и врезался в металлическую опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм.