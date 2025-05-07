Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием грузовика в Курганской области

В Шадринске прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Кургана. Мужчину обвиняют в том, что он стал виновником ДТП со смертельным исходом, написал сайт Ura.ru .

По данным прокуратуры Курганской области, житель Кургана на грузовике совершал обгон и столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения по ч. 3 ст. 264 УК РФ. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. Виновник аварии частично возместил моральный ущерб родственникам погибшего — 70 тысяч рублей. Следователь наложил арест на грузовой автомобиль и полуприцеп обвиняемого, чтобы обеспечить гражданский иск.