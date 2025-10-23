Суд рассмотрит дело о наезде на авто с «аварийкой» в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет водитель-иностранец, обвиняемый в наезде на автомобиль с включенной «аварийкой». Об этом написало СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердила прокуратура Московского района. Уроженца страны ближнего зарубежья обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ. Ему инкриминируется нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Согласно данным, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с машиной Citroen, которая стояла с включенными аварийными сигналами на Пулковском шоссе 30 мая 2025 года. В момент столкновения в машине Citroen находился 31-летний водитель, которому был причинен тяжкий вред здоровью. Рассмотрение дела назначено в Московском районном суде.