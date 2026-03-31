Суд рассмотрит дело о гибели школьницы под колесами грузовика в Новосибирске

Правоохранители из Новосибирска завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. По версии следствия, виновником аварии стал 63-летний житель города, который после случившегося покинул место происшествия, сообщил сайт «Свободная Пресса» .

Трагедия произошла вечером 26 ноября 2025 года в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля, сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Действия водителя квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП. Следственный отдел по Ленинскому району собрал достаточную доказательную базу, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд. Впереди судебное разбирательство, которое поставит точку в этом трагическом деле.