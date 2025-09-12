Суд Приморья рассмотрит дело женщины, которая издевалась над родным ребенком

Жительница Дальнереченского района Приморского края подозревается в многолетних истязаниях своего сына. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

По данным следствия, на протяжении четырех лет она систематически избивала ребенка из-за плохих оценок. Мальчик страдал не только физически, но и психологически. На его теле постоянно были видны следы побоев.

Сейчас ребенок изъят из семьи, а уголовное дело в отношении матери будет рассмотрено в суде. Прокуратура также проверит работу органов опеки.