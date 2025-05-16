Суд огласил приговор 74-летнему курганцу за ДТП с пострадавшим

В Кургане 74-летний мужчина получил наказание за серьезное ДТП. В результате аварии пассажир автомобиля Suzuki получил тяжкий вред здоровью. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в июне 2024 года пожилой водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу при перестроении и столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате аварии Suzuki отбросило на металлическое ограждение, а пассажир получил телесные повреждения, опасные для жизни.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, суд назначил фигуранту дела наказание в виде ограничения свободы на срок один год.
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