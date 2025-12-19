Студентка без прав спровоцировала ДТП с тремя жертвами под Нижним Тагилом

В Свердловской области студентка из ХМАО обвиняется в смертельной аварии, которая произошла на Серовском тракте. По данным региональной прокуратуры, в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом написал сайт ntagil.poyasnim.ru .

По информации следствия, 19-летняя девушка из Советского была за рулем Subaru Forester вместе с отцом. На 147-м километре трассы машина выехала на встречную полосу и столкнулась с LADA. Выяснилось, что у виновницы не было водительских прав.

За рулем LADA находился 58-летний мужчина. В результате удара водитель и две его пассажирки — женщины 60 и 66 лет — погибли на месте. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Девушка и ее 54-летний отец выжили, но получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Первоначально предполагалась другая версия случившегося: что за рулем Subaru был отец с почти 30-летним водительским стажем. Однако расследование подтвердило, что автомобиль управляла девушка.

Теперь ей грозит от восьми до 15 лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек.