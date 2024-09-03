Студента задержали в Ленобласти по делу об издевательствах над подростками

Сотрудники полиции задержали во Всеволожском районе Ленинградской области 18-летнего студента колледжа. Предположительно, молодой человек вместе с приятелями издевались над подростками, сообщила Neva.Today.

Происшествие случилось в лесополосе поселка Янино. По версии следствия, злоумышленники вымогали у несовершеннолетних деньги, а также совершили в отношении них развратные действия. Кроме того, по потерпевшим стреляли из пневматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

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