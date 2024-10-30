Студента, упавшего в реку, спасли на набережной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники конной полиции вместе с горожанами спасли иностранного студента, который упал в реку. Случай произошел накануне на Нижневолжской набережной, написал сайт pravda-nn.ru.
Как уточнили в ГУ МВД РФ по региону, молодой человек упал с бетонного ограждения. Прохожие принесли автомобильный трос и скинули его в воду, однако студент уже был без сознания. На помощь прибег прапорщик конной полиции.
Благодаря общим усилиям очевидцев иностранца вытащили на набережную и оказали ему первую помощь до приезда медиков. Нижегородцев, которые активно участвовали в спасении молодого человека, планируется наградить.
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