Студента из Ижевска задержали по подозрению в обмане пенсионера на 500 тысяч рублей

Правоохранители задержали 17-летнего студента техникума в Ижевске. Предположительно, он причастен к мошеннической схеме, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, подельники юноши связались по телефону с 72-летним местным жителем и рассказали, что его дочь якобы стала виновницей ДТП. Пенсионер решил помочь родственнице и согласился передать 500 тысяч рублей.

Роль курьера и исполнил молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до шести лет колонии.