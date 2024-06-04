Студента из Ижевска задержали по подозрению в обмане пенсионера на 500 тысяч рублей

Правоохранители задержали 17-летнего студента техникума в Ижевске. Предположительно, он причастен к мошеннической схеме, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, подельники юноши связались по телефону с 72-летним местным жителем и рассказали, что его дочь якобы стала виновницей ДТП. Пенсионер решил помочь родственнице и согласился передать 500 тысяч рублей.

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