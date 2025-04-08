Студент открыл огонь в колледже в Новом Уренгое. Предварительно, пострадавших нет

Студент колледжа в Новом Уренгое пришел на учебу с оружием и открыл огонь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления внутренних дел.

По предварительным данным, выпущенная пуля попала в интерактивную доску. Никто не пострадал.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Это уже второе за день происшествие в городских учебных заведениях. Утром пятиклассник принес в школу складной нож и набросился на одноклассницу, а затем пырнул еще и охранника. Мужчина получил ранение шеи и был госпитализирован. Девочка не пострадала.

Прибывшим сотрудникам полиции мальчик рассказал, что его травили в школе, называя «жирным», а особенно старалась та самая одноклассница.