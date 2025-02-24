Студент из ХМАО предстанет перед судом за издевательства над подростком
В Лангепасе (ХМАО) предъявили обвинение 19-летнему студенту местного колледжа. Он попал под статью за истязания учащегося младших курсов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.
По версии следствия, в течение месяца обвиняемый угрожал подростку, требуя отдать 15 тысяч рублей. Затем он избил подростка, и тот перевел часть средств.
В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
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