Студент из ХМАО предстанет перед судом за издевательства над подростком

В Лангепасе (ХМАО) предъявили обвинение 19-летнему студенту местного колледжа. Он попал под статью за истязания учащегося младших курсов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

По версии следствия, в течение месяца обвиняемый угрожал подростку, требуя отдать 15 тысяч рублей. Затем он избил подростка, и тот перевел часть средств.

В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.