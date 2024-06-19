Строящаяся многоэтажка загорелась в Салехарде

Возгорание произошло в одной из многоэтажек строящегося микрорайона «Обдорский» в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило девятый этаж строящегося объекта. Общая площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию повышенный номер сложности.

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