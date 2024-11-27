МВД: стрелявший в кафе в Москве использовал травмат, информации о раненых нет

Информации о пострадавших в результате стрельбы в кафе на Большой Никитской улице Москвы не поступало. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба столичного МВД.

Полицейские установили, что между двумя посетителями заведения произошел конфликт. Мужчины решили выяснить отношения на улице.

«В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно из травматического оружия, после чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств и задержанию участников конфликта», — сообщили в МВД.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. Территорию оцепили, на месте работают правоохранители.

О стрельбе на Большой Никитской улице стало известно вечером 27 ноября. Источник 360.ru заявил об одном пострадавшем.