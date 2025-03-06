Стрельба петербуржца по бывшей возлюбленной обернулась уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Петроградском районе Санкт-Петербурга. При нападении пострадала 38-летняя женщина, сообщила Neva.Today .

Преступление произошло на Кронверкском проспекте. По версии следствия, 53-летний местный житель открыл огонь по бывшей возлюбленной. Позже тело нападавшего нашли в его автомобиле на Малом проспекте Васильевского острова.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии травматического шока. У нее диагностировали пулевые ранения груди, живота и конечностей.