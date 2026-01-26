Столкновение двух иномарок унесло жизнь водителя на Выборгском шоссе в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По предварительной информации, вечером на Выборгском шоссе 20-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, за рулем которого был 43-летний мужчина.

В результате ДТП молодой автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью. Второму участнику аварии потребовалась госпитализация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.